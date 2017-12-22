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Житель Подмосковья расчленил и сжег останки убитого пасынка
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    Житель Подмосковья расчленил и сжег останки убитого пасынка

    14:10  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:10  22 Декабря 2017
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    Житель Подмосковья расчленил и сжег останки убитого пасынка

    Москва, 22 декабря. Сотрудники правоохранительных органов спустя пять месяцев задержали подозреваемого в жестоком убийстве 34-летнего мужчины, проживающего в Подмосковье вместе с матерью. 

    Им оказался муж женщины, 46-летний житель подмосковного Орехово-Зуево. По предварительным данным, в ходе ссоры он напал на сына своей жены, задушил его, а затем расчленил тело и отнес останки в парк, где закопал их в землю, а потом, облив бензином, поджег, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СКР.

    Нож, которым он расчленил тело, и часть останков, завернутых в полиэтилен, подозреваемый выбросил в Клязьму. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
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    #убийство #криминал #орехово-зуево
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