Житель Подмосковья расчленил и сжег останки убитого пасынка

Москва, 22 декабря. Сотрудники правоохранительных органов спустя пять месяцев задержали подозреваемого в жестоком убийстве 34-летнего мужчины, проживающего в Подмосковье вместе с матерью.

Им оказался муж женщины, 46-летний житель подмосковного Орехово-Зуево. По предварительным данным, в ходе ссоры он напал на сына своей жены, задушил его, а затем расчленил тело и отнес останки в парк, где закопал их в землю, а потом, облив бензином, поджег, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СКР.

Нож, которым он расчленил тело, и часть останков, завернутых в полиэтилен, подозреваемый выбросил в Клязьму. Против мужчины возбуждено уголовное дело.