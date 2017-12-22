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Пенсионер выстрелом из травматики раздробил череп жителю Сергиева Посада
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    Пенсионер выстрелом из травматики раздробил череп жителю Сергиева Посада

    14:08  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  22 Декабря 2017
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    Пенсионер выстрелом из травматики раздробил череп жителю Сергиева Посада

    Москва, 22 декабря. В Подмосковье мужчине, выстрелившему из травматического оружия в голову жителю Сергиева Посада, грозит до 10 лет лишения свободы.

    Информация о пострадавшем с открытой черепно-мозговой травмой — огнестрельным осколочным переломом лобной кости — поступила в полицию из службы скорой помощи. Установлено, что житель Сергиева Посада 1966 года рождения раздробил лобную кость 43-летнему мужчине выстрелом из травматического пистолета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #оружие #ранение
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