Пенсионер выстрелом из травматики раздробил череп жителю Сергиева Посада

Москва, 22 декабря. В Подмосковье мужчине, выстрелившему из травматического оружия в голову жителю Сергиева Посада, грозит до 10 лет лишения свободы.

Информация о пострадавшем с открытой черепно-мозговой травмой — огнестрельным осколочным переломом лобной кости — поступила в полицию из службы скорой помощи. Установлено, что житель Сергиева Посада 1966 года рождения раздробил лобную кость 43-летнему мужчине выстрелом из травматического пистолета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.