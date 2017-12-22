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Четыре человека задержаны в Москве по подозрению в связях с ИГИЛ
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    Четыре человека задержаны в Москве по подозрению в связях с ИГИЛ

    11:45  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:45  22 Декабря 2017
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    Четыре человека задержаны в Москве по подозрению в связях с ИГИЛ

    Москва, 22 декабря. На северо-востоке Москвы задержаны четыре человека, подозреваемые в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

    У задержанных изъята экстремистская литература, телефоны, сим-карты, а также предметы, схожие с взрывными устройствами, сообщает РЕН ТВ.

    Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2017 года российские спецслужбы предотвратили более 60 терактов. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #игил #задержания
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