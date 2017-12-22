Четыре человека задержаны в Москве по подозрению в связях с ИГИЛ

Москва, 22 декабря. На северо-востоке Москвы задержаны четыре человека, подозреваемые в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

У задержанных изъята экстремистская литература, телефоны, сим-карты, а также предметы, схожие с взрывными устройствами, сообщает РЕН ТВ.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2017 года российские спецслужбы предотвратили более 60 терактов.

1 Организация запрещена на территории РФ.