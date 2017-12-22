Четыре человека задержаны в Москве по подозрению в связях с ИГИЛ
Москва, 22 декабря. На северо-востоке Москвы задержаны четыре человека, подозреваемые в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
У задержанных изъята экстремистская литература, телефоны, сим-карты, а также предметы, схожие с взрывными устройствами, сообщает РЕН ТВ.
Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2017 года российские спецслужбы предотвратили более 60 терактов.
1 Организация запрещена на территории РФ.