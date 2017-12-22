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Молодой мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Подольске
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    Молодой мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Подольске

    11:27  22 Декабря 2017
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    Молодой мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Подольске

    Москва, 22 декабря. Житель подмосковного Подольска из окна квартиры открыл стрельбу по прохожим из пневматического оружия и ранил двоих.

    Полицейские задержали ранее судимого 23-летнего мужчину, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. При обысках у злоумышленника обнаружены пневматическая винтовка и пугач, не представляющий опасности для окружающих.

    По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ст. 213 «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

    Как ранее писало издание «Политэксперт», в Комсомольске-на-Амуре девятиклассник открыл стрельбу у школы, пули срикошетили и попали в трех семиклассников.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #оружие #задержание #подольск #хулиганство
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