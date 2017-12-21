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Общество
Российские дизайнеры украсили елки в центре Москвы
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    Российские дизайнеры украсили елки в центре Москвы

    9:37  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:37  21 Декабря 2017
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    Российские дизайнеры украсили елки в центре Москвы

    Москва, 21 декабря. Праздничные елки, украшенные российскими дизайнерами, появились на Кузнецком мосту в российской столице.

    Напомним, что на этом мосту расположилась одна из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». По информации «Вечерней Москвы», новогодние ели украшали такие дизайнеры, как Ульяна Сергеенко, Анастасия Романцова, Алиса Рубан, Игорь Чапурин, Валентин Юдашкин.

    Основным мотивом декораций стали театральные постановки и сказки. Например, Валентин Юдашкин при украшении елки вдохновлялся сказкой «Морозко», а Ульяна Сергеенко и Игорь Чапурин — произведениями Александра Пушкина.

    Отметим, что фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует в Москве с 22 декабря.

     

    Автор: Дима Оленин
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