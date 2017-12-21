Москвичей в четверг ждет похолодание и небольшой снег

Москва, 21 декабря. В четверг, 21 декабря жителей Москвы ожидает пасмурная погода с прояснениями и снегопадом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что температура воздуха в российской столице опустится до минус шести градусов. Пойдет небольшой снег. Ночью и днем в Москве температура опустится до минус трех градусов, по области – до минус шести. Местами возможен гололед.

Как передают синоптики, атмосферное давление в четверг составит 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до восьми метров в секунду.