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Москвичей в четверг ждет похолодание и небольшой снег
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    Москвичей в четверг ждет похолодание и небольшой снег

    8:32  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:32  21 Декабря 2017
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    Москвичей в четверг ждет похолодание и небольшой снег

    Москва, 21 декабря. В четверг, 21 декабря жителей Москвы ожидает пасмурная погода с прояснениями и снегопадом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

    Отмечается, что температура воздуха в российской столице опустится до минус шести градусов. Пойдет небольшой снег. Ночью и днем в Москве температура опустится до минус трех градусов, по области – до минус шести. Местами возможен гололед.

    Как передают синоптики, атмосферное давление в четверг составит 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до восьми метров в секунду.

    Москвичей в четверг ждет похолодание и небольшой снег

    Автор: Алия Садыкова
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    #погода #москва #температура
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