Более 4 тыс. человек были эвакуированы из ТЦ «Охотный ряд» в Москве
Москва, 20 декабря. После звонка с сообщением о заложенной бомбе из торгового центра «Охотный ряд» были эвакуированы более четырех тысяч человек.
«Из торгового центра «Охотный Ряд» уже эвакуированы более 4000 человек», — приводит слова представителя экстренных служб столицы издание «Дни.ру».
Вскоре после эвакуации саперы и сотрудники правоохранительных органов проверили все помещения комплекса, а также провели визуальный осмотр здания. По данным ряд СМИ, торговый центр уже заработал в штатном режиме.
Напомним, что ранее после звонка о «минировании» был эвакуирован факультет журналистики Московского государственного университета на Моховой улице в Москве.