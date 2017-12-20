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Более 4 тыс. человек были эвакуированы из ТЦ «Охотный ряд» в Москве
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    Более 4 тыс. человек были эвакуированы из ТЦ «Охотный ряд» в Москве

    23:07  20 Декабря 2017  /обновлено: 23:07  20 Декабря 2017
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    Более 4 тыс. человек были эвакуированы из ТЦ «Охотный ряд» в Москве

    Москва, 20 декабря. После звонка с сообщением о заложенной бомбе из торгового центра «Охотный ряд» были эвакуированы более четырех тысяч человек.

    «Из торгового центра «Охотный Ряд» уже эвакуированы более 4000 человек», — приводит слова представителя экстренных служб столицы издание «Дни.ру».

    Вскоре после эвакуации саперы и сотрудники правоохранительных органов проверили  все помещения комплекса, а также провели визуальный осмотр здания. По данным ряд СМИ, торговый центр уже заработал в штатном режиме.

    Напомним, что ранее после звонка о «минировании» был эвакуирован факультет журналистики Московского государственного университета на Моховой улице в Москве.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #минирование #саперы #охотный ряд #звонок
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