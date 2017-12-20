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Общество
Собянин уволил глав трех районов Москвы за невнимательность к жалобам
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    Собянин уволил глав трех районов Москвы за невнимательность к жалобам

    21:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:36  20 Декабря 2017
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    Собянин уволил глав трех районов Москвы за невнимательность к жалобам

    Москва, 20 декабря. Руководители трех районов Москвы были смещены со своих должностей из-за невнимательного рассмотрения жалоб граждан. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

    По словам московского градоначальника, уволены были главы районов Некрасовка, Филевский парк и Ховрино. Как отметил Собянин, все они были смещены со своих должностей за невнимательное отношение к жалобам граждан на дороги, дворы и мусор.

    «Уволил трех глав районов: Филевский парк, Ховрино и Некрасовка за невнимательное отношение к запросам жителей: одного — за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог, второго — за жалобы на неудовлетворительное содержание дворов, третьего — за систематически несвоевременный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок», – приводит слова Собянина телеканал «360».  

    Напомним, что в конце сентября по собственному желанию пост главы управы Гагаринского района покинула Ольга Белягина.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #собянин #увольнение #районы
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