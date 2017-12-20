Собянин уволил глав трех районов Москвы за невнимательность к жалобам

Москва, 20 декабря. Руководители трех районов Москвы были смещены со своих должностей из-за невнимательного рассмотрения жалоб граждан. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам московского градоначальника, уволены были главы районов Некрасовка, Филевский парк и Ховрино. Как отметил Собянин, все они были смещены со своих должностей за невнимательное отношение к жалобам граждан на дороги, дворы и мусор.

«Уволил трех глав районов: Филевский парк, Ховрино и Некрасовка за невнимательное отношение к запросам жителей: одного — за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог, второго — за жалобы на неудовлетворительное содержание дворов, третьего — за систематически несвоевременный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок», – приводит слова Собянина телеканал «360».

Напомним, что в конце сентября по собственному желанию пост главы управы Гагаринского района покинула Ольга Белягина.