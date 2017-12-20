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Дрифт снегоуборочной машины в Подмосковье попал на видео
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    Дрифт снегоуборочной машины в Подмосковье попал на видео

    20:29  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:29  20 Декабря 2017
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    Дрифт снегоуборочной машины в Подмосковье попал на видео

    Москва, 20 декабря. Водитель снегоуборочной машины принял участие в импровизированных «соревнованиях» по дрифту в Московской области. Об этом рассказали в среду местные жители.

    Инцидент произошел в Химках. Согласно предварительной информации, на площади перед торговым центром «Мега» дрифтовали легковой автомобиль и снегоуборочный грузовик.

    «Мы провели беседу с сотрудниками подрядной организации МБУ «ХИМДОР». Выяснилось, что данная специализированная уборочная техника к ним отношения не имеет», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» заявление представителей жилищно-коммунальной службы администрации городского округа.

    Напомним, на прошлой неделе было опубликовано видео дрифтующего автомобиля возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #подмосковье #химки
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