Дрифт снегоуборочной машины в Подмосковье попал на видео

Москва, 20 декабря. Водитель снегоуборочной машины принял участие в импровизированных «соревнованиях» по дрифту в Московской области. Об этом рассказали в среду местные жители.

Инцидент произошел в Химках. Согласно предварительной информации, на площади перед торговым центром «Мега» дрифтовали легковой автомобиль и снегоуборочный грузовик.

«Мы провели беседу с сотрудниками подрядной организации МБУ «ХИМДОР». Выяснилось, что данная специализированная уборочная техника к ним отношения не имеет», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» заявление представителей жилищно-коммунальной службы администрации городского округа.

Напомним, на прошлой неделе было опубликовано видео дрифтующего автомобиля возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.