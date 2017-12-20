Полиция Москвы попросила граждан не участвовать в несогласованной акции 24 декабря

Москва, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов попросили граждан страны воздержаться от участия в несанкционированной акции в Москве, которую планирует 24 декабря провести глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин. Об этом говорится в заявлении столичного управления МВД Российской Федерации.

«Полиция Москвы просит граждан воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря. В соответствии с законом ГУ МВД России по Москве примет все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия», — цитирует слова пресс-службы ведомства ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что Мещанская межрайонная прокуратура вынесла предостережение о недопустимости проведения несанкционированного митинга под видом праздника 24 декабря.