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Полиция Москвы попросила граждан не участвовать в несогласованной акции 24 декабря
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    Полиция Москвы попросила граждан не участвовать в несогласованной акции 24 декабря

    19:04  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:05  20 Декабря 2017
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    Полиция Москвы попросила граждан не участвовать в несогласованной акции 24 декабря

    Москва, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов попросили граждан страны воздержаться от участия в несанкционированной акции в Москве, которую планирует 24 декабря провести глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин. Об этом говорится в заявлении столичного управления МВД Российской Федерации.

    «Полиция Москвы просит граждан воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря. В соответствии с законом ГУ МВД России по Москве примет все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия», — цитирует слова пресс-службы ведомства ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Мещанская межрайонная прокуратура вынесла предостережение о недопустимости проведения несанкционированного митинга под видом праздника 24 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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