Двух грабителей задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии в Подмосковье

Москва, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали в городе Куровское по горячим следам двух бандитов, избивших и ограбивших мужчину.

Как сообщили в региональном отделении Росгвардии, за помощью в правоохранительные органы обратился мужчина. Он рассказал, что на Советской улице в Куровском двое неизвестных напали на него, избили и украли дорогой мобильный телефон. Мужчина смог описать нападавших, приметы были разосланы дежурным группам задержания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники Росгвардии, находившиеся недалеко от места преступления, заметили в кафе группу молодых людей, подходящих под описание: в их компании был мужчина, одетый в желтую куртку. По словам потерпевшего, такая же была и у одного из нападавших.

Правоохранители досмотрели молодых людей и обнаружили на их одежде следы крови. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались мужчины 22 и 32 лет, проживающие на территории Московской области, ранее не судимые.