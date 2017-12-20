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Двух грабителей задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии в Подмосковье
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    Двух грабителей задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии в Подмосковье

    15:02  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  20 Декабря 2017
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    Двух грабителей задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии в Подмосковье

    Москва, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали в городе Куровское по горячим следам двух бандитов, избивших и ограбивших мужчину.

    Как сообщили в региональном отделении Росгвардии, за помощью в правоохранительные органы обратился мужчина. Он рассказал, что на Советской улице в Куровском двое неизвестных напали на него, избили и украли дорогой мобильный телефон. Мужчина смог описать нападавших, приметы были разосланы дежурным группам задержания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Сотрудники Росгвардии, находившиеся недалеко от места преступления, заметили в кафе группу молодых людей, подходящих под описание: в их компании был мужчина, одетый в желтую куртку. По словам потерпевшего, такая же была и у одного из нападавших.

    Правоохранители досмотрели молодых людей и обнаружили на их одежде следы крови. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались мужчины 22 и 32 лет, проживающие на территории Московской области, ранее не судимые.

    Автор: Алексей Громов
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    #нападение #москва #ограбление #росгвардия
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