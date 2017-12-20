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Двухлетний ребенок заживо сварился в ванне в Подмосковье
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    Двухлетний ребенок заживо сварился в ванне в Подмосковье

    14:22  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:23  20 Декабря 2017
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    Двухлетний ребенок заживо сварился в ванне в Подмосковье

    Москва, 20 декабря. Следователи выясняют обстоятельства смерти 2-летней девочки, которую обнаружили мертвой в ванне в одном из домов в подмосковном Серпухове.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Подмосковью, инцидент произошел 19 декабря. По предварительной версии, мать оставила ребенка в ванне и ушла выгуливать собаку. Девочка сама включила горячую воду. Когда женщина вернулась, ребенок был уже мертв. Прибывшая на место скорая не смогла спасти девочку, которая скончалась от температурного шока, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Мать ребенка — женщина 26 лет, безработная и не замужем.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

    Автор: Юлия Кошкина
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