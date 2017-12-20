Двухлетний ребенок заживо сварился в ванне в Подмосковье

Москва, 20 декабря. Следователи выясняют обстоятельства смерти 2-летней девочки, которую обнаружили мертвой в ванне в одном из домов в подмосковном Серпухове.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Подмосковью, инцидент произошел 19 декабря. По предварительной версии, мать оставила ребенка в ванне и ушла выгуливать собаку. Девочка сама включила горячую воду. Когда женщина вернулась, ребенок был уже мертв. Прибывшая на место скорая не смогла спасти девочку, которая скончалась от температурного шока, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мать ребенка — женщина 26 лет, безработная и не замужем.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.