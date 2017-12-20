Полиция поймала женщину-наркодилера в Московской области

Москва, 20 декабря. Около 8,5 кг наркотических средств были найдены в квартире 31-летней жительницы подмосковных Мытищ. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, за рулем которого находилась жительница Подмосковья, и в ходе досмотра обнаружили практически 100 граммов гашиша, шесть пакетов с амфетамином, также сверток с марихуаной.

«При проведении обыска по месту жительства злоумышленницы оперативники обнаружили еще около 8,5 килограмма психотропных и наркотических средств», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, у женщины нашли два миллиона рублей, 600 долларов и тысячу евро, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время по данному факту возбуждено дело о нелегальной торговле наркотиками, злоумышленнице грозит до 20 лет тюремного срока.