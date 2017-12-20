Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«Яндекс» назвал лучшие фильмы этого года по версии «Кинопоиска»
Происшествия
Полиция поймала женщину-наркодилера в Московской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция поймала женщину-наркодилера в Московской области

    10:44  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  20 Декабря 2017
    170

    Полиция поймала женщину-наркодилера в Московской области

    Москва, 20 декабря. Около 8,5 кг наркотических средств были найдены в квартире 31-летней жительницы подмосковных Мытищ. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка МВД. 

    По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, за рулем которого находилась жительница Подмосковья, и в ходе досмотра обнаружили практически 100 граммов гашиша, шесть пакетов с амфетамином, также сверток с марихуаной.

    «При проведении обыска по месту жительства злоумышленницы оперативники обнаружили еще около 8,5 килограмма психотропных и наркотических средств», — сообщили в ведомстве. 

    Полиция поймала женщину-наркодилера в Московской области

    Кроме того, у женщины нашли два миллиона рублей, 600 долларов и тысячу евро, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В настоящее время по данному факту возбуждено дело о нелегальной торговле наркотиками, злоумышленнице грозит до 20 лет тюремного срока. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #наркотики #мытищи #московская область #правоохранительные органы
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть