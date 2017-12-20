Поток туристов в Москву вырос на 65% за семь лет

Москва, 20 декабря. С 2010 года туристический поток в российскую столицу увеличился на 65%. Об этом сообщил в среду первый замруководителя московского департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.

Кондаранцев отметил, что стабильный рост числа гостей в городе наблюдается в период новогодних и рождественских праздников. По словам замруководителя департамента, такая статистика объясняется развитием туристической индустрии в Москве, а также большим количеством зимних мероприятий.

«Положительная динамика подтверждает высокий туристский потенциал проводимых в столице мероприятий. Количество туристов, прибывающих в Москву, по сравнению с 2010 годом увеличилось почти на 65%», — цитирует Кондаранцева РИА Новости.

Кондаранцев отметил, что, как ожидается, до конца 2017 года Москву должны посетить 21 миллион туристов. При этом в 2016 году их число составило только 19 миллионов.

Замруководителя департамента также напомнил, что в Москве проходит больше 500 культурных, образовательных и спортивных мероприятий. Во многих из них принять участие можно бесплатно. Это, по словам Кондаранцева, привлекает в город «бюджетных» туристов.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщал изданию «Вечерняя Москва», что столица готова принять большое количество туристов и болельщиков во время Чемпионата мира по футболу летом 2018 года: инфраструктура города к этому готова.