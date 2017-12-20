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Общество
Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию
Общество
Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию
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    Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию

    8:26  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:26  20 Декабря 2017
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    Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию

    Москва, 20 декабря. Власти Москвы окажут всестороннюю поддержку столичному кинематографу. Об этом сообщил накануне мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Школы кино и телевидения «Индустрия».

    По словам Собянина, такая поддержка поможет Москве чаще появляться в российском кино. Мэр напомнил, что прошлым летом в этих целях уже была учреждена специальная награда «За создание образа Москвы в киноискусстве».

    «Мы заинтересованы, чтобы как можно больше фильмов снималось в Москве, не где-то заграницей», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».

    Мэр столицы также отметил, что сейчас в Москве ежегодно снимается около 50 фильмов.

    Ранее глава министерства культуры РФ Владимир Мединский сообщил о рекордных кассовых сборах российского кинематографа в 2017 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #кино #собянин
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