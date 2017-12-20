Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию

Москва, 20 декабря. Власти Москвы окажут всестороннюю поддержку столичному кинематографу. Об этом сообщил накануне мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Школы кино и телевидения «Индустрия».

По словам Собянина, такая поддержка поможет Москве чаще появляться в российском кино. Мэр напомнил, что прошлым летом в этих целях уже была учреждена специальная награда «За создание образа Москвы в киноискусстве».

«Мы заинтересованы, чтобы как можно больше фильмов снималось в Москве, не где-то заграницей», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».

Мэр столицы также отметил, что сейчас в Москве ежегодно снимается около 50 фильмов.

Ранее глава министерства культуры РФ Владимир Мединский сообщил о рекордных кассовых сборах российского кинематографа в 2017 году.