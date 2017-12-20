Стало известно, как изменится стоимость разовой поездки в общественном транспорте в Москве
Москва, 20 декабря. Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Москвы в 2018 году не изменится. Об этом сообщили накануне в столичном департаменте транспорта.
За билет «Единый» на одну поездку москвичам и гостям столицы по-прежнему нужно будет заплатить 55 рублей, по билету ТАТ цена проезда составит 40 рублей, столько же заплатят и пассажиры, пользующиеся бесконтактными системами оплаты PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay и другими, пишет РИА Новости.
Также не изменится стоимость проезда для школьников и студентов. При этом остальные билеты подорожают в рамках индексации со 2 января. Так, проезд по карте «Тройка» в метро будет стоить на рубль больше.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала об изменении стоимости проезда на пригородных поездах столицы во время новогодних праздников.