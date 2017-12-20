Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию
Общество
Стало известно, как изменится стоимость разовой поездки в общественном транспорте в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, как изменится стоимость разовой поездки в общественном транспорте в Москве

    7:20  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:20  20 Декабря 2017
    146

    Стало известно, как изменится стоимость разовой поездки в общественном транспорте в Москве

    Москва, 20 декабря. Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Москвы в 2018 году не изменится. Об этом сообщили накануне в столичном департаменте транспорта.

    За билет «Единый» на одну поездку москвичам и гостям столицы по-прежнему нужно будет заплатить 55 рублей, по билету ТАТ цена проезда составит 40 рублей, столько же заплатят и пассажиры, пользующиеся бесконтактными системами оплаты PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay и другими, пишет РИА Новости.

    Также не изменится стоимость проезда для школьников и студентов. При этом остальные билеты подорожают в рамках индексации со 2 января. Так, проезд по карте «Тройка» в метро будет стоить на рубль больше. 

    Ранее «Вечерняя Москва» сообщала об изменении стоимости проезда на пригородных поездах столицы во время новогодних праздников.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #тарифы #москва #метро #транспорт
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть