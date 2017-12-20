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Общество
Эксперты назвали самые популярные авто в Москве
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    Эксперты назвали самые популярные авто в Москве

    6:00  20 Декабря 2017  /обновлено: 6:01  20 Декабря 2017
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    Эксперты назвали самые популярные авто в Москве

    Москва, 20 декабря. Эксперты аналитического центра «Автостат» опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей в Москве за ноябрь-месяц.

    Возглавил топ предпочтений жителей столицы России Hyundai  Solaris с показателем в 1192 проданных автомобиля. Чуть меньше, а именно 986 экземпляров, было продано в Москве в ноябре моделей Kia Rio. Volkswagen Polo занял третье место (862 проданных авто).

    Эксперты назвали самые популярные авто в Москве

    Кроме прочего, в топ-10 самых продаваемых в московском регионе автомобилей по итогам ноября попали: Hyundai Creta, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Renault Kaptur, Ford Focus, Nissan X-Trail.

    Как уточняет телеканал «360», всего же в Москве в предпоследнем месяце года было продано более 19 тысяч автомобилей, что на 16,5% больше показателей октября.

    Эксперты назвали самые популярные авто в Москве

    Автор: Константин Терехов
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    #kia rio #volkswagen polo #volkswagen tiguan #skoda rapid #hyundai creta #ford focus #skoda octavia #renault kaptur #nissan x-trail #hyundai solaris
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