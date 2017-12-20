Эксперты назвали самые популярные авто в Москве

Москва, 20 декабря. Эксперты аналитического центра «Автостат» опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей в Москве за ноябрь-месяц.

Возглавил топ предпочтений жителей столицы России Hyundai Solaris с показателем в 1192 проданных автомобиля. Чуть меньше, а именно 986 экземпляров, было продано в Москве в ноябре моделей Kia Rio. Volkswagen Polo занял третье место (862 проданных авто).

Кроме прочего, в топ-10 самых продаваемых в московском регионе автомобилей по итогам ноября попали: Hyundai Creta, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Renault Kaptur, Ford Focus, Nissan X-Trail.

Как уточняет телеканал «360», всего же в Москве в предпоследнем месяце года было продано более 19 тысяч автомобилей, что на 16,5% больше показателей октября.