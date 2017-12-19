Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году
Россия
Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году

    21:46  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:47  19 Декабря 2017
    60

    Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году

    Москва, 19 декабря. Стоимость разового проезда в московском метро в 2018 году останется неизменной, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Согласно сообщению ведомства, стоимость разового проезда в московском метро не изменится. Цена билета «Единый» на одну поездку составит 55 рублей, а билета ТАТ на одну поездку в зоне Б (ТиНАО) — 40 рублей. Отмечается также, что стоимость билета, оплаченного на турникете через бесконтактную систему оплаты тоже составит 40 рублей.

    Как пишет RT, 23 ноября пресс-служба Мосгортранса сообщила, что в наземном транспорте была введена возможность оплаты проезда при помощи бесконтактной банковской карты. Стоимость проезда была снижена на пятнадцать рублей  и составила в итоге 40 рублей.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #метро #2018 #проезд
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть