Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году

Москва, 19 декабря. Стоимость разового проезда в московском метро в 2018 году останется неизменной, сообщает департамент транспорта Москвы.

Согласно сообщению ведомства, стоимость разового проезда в московском метро не изменится. Цена билета «Единый» на одну поездку составит 55 рублей, а билета ТАТ на одну поездку в зоне Б (ТиНАО) — 40 рублей. Отмечается также, что стоимость билета, оплаченного на турникете через бесконтактную систему оплаты тоже составит 40 рублей.

Как пишет RT, 23 ноября пресс-служба Мосгортранса сообщила, что в наземном транспорте была введена возможность оплаты проезда при помощи бесконтактной банковской карты. Стоимость проезда была снижена на пятнадцать рублей и составила в итоге 40 рублей.