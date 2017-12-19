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Тело пенсионерки без головы и руки нашли в Подмосковье
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    Тело пенсионерки без головы и руки нашли в Подмосковье

    18:53  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:53  19 Декабря 2017
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    Тело пенсионерки без головы и руки нашли в Подмосковье

    Москва, 19 декабря. Тело 71-летней пенсионерки без головы и левой руки обнаружено неподалеку от трансформаторской будки в Истре сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

    Инцидент произошел в поселке Северный. Как отмечается в сообщении, смерть старушки наступила около пяти дней назад.

    По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает РИАМО.

    В данный момент проводится комплекс мероприятий с целью установить причину и обстоятельства гибели пожилой женщины, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Алексей Громов
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