Тело пенсионерки без головы и руки нашли в Подмосковье

Москва, 19 декабря. Тело 71-летней пенсионерки без головы и левой руки обнаружено неподалеку от трансформаторской будки в Истре сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Северный. Как отмечается в сообщении, смерть старушки наступила около пяти дней назад.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает РИАМО.

В данный момент проводится комплекс мероприятий с целью установить причину и обстоятельства гибели пожилой женщины, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».