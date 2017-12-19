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В Подмосковье 10 новостроек ввели в эксплуатацию
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    В Подмосковье 10 новостроек ввели в эксплуатацию

    19:03  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:03  19 Декабря 2017
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    В Подмосковье 10 новостроек ввели в эксплуатацию

    Москва, 19 декабря. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 10 новостроек. Об этом рассказали во вторник представители ведомства.

    Речь идет о реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Подмосковье на 2016-2019 годы». Новые дома были находятся Орехово-Зуеве, Коломне, Рузе и Егорьевске.

    «Дом хороший, квартира теплая, а планировка удобная. Переселили нас из Нового Снопка. Наш аварийный дом был постройки начала 50-х годов. И вот такой подарок перед Новым годом», — цитирует слова новоселов интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Как ранее сообщало издание «Дни.ру», возведение новых жилых домов на месте бывшего Черкизовского рынка в Москве (речь идет о реализации программы реновации) может стартовать уже в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #подмосковье #новостройки
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