В Подмосковье 10 новостроек ввели в эксплуатацию

Москва, 19 декабря. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 10 новостроек. Об этом рассказали во вторник представители ведомства.

Речь идет о реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Подмосковье на 2016-2019 годы». Новые дома были находятся Орехово-Зуеве, Коломне, Рузе и Егорьевске.

«Дом хороший, квартира теплая, а планировка удобная. Переселили нас из Нового Снопка. Наш аварийный дом был постройки начала 50-х годов. И вот такой подарок перед Новым годом», — цитирует слова новоселов интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», возведение новых жилых домов на месте бывшего Черкизовского рынка в Москве (речь идет о реализации программы реновации) может стартовать уже в 2018 году.