Стал известен режим работы московского метро на Новый год и Рождество

Москва, 19 декабря. В ночь на 1 и 7 января московский метрополитен будет работать круглосуточно, сообщил начальник общественного транспорта Виктор Козловский.

«Как и в прошлый год, в этом году метрополитен с 31 декабря на 1 января и на Рождество будет работать круглые сутки», — заявил он в ходе пресс-конференции.

По словам Козловского, по Кольцевой линии будут курсировать сразу три новогодних поезда. Однако он не стал рассказывать, как именно они будут украшены, заявив, что «это пока сюрприз», передает телеканал «360».