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Стал известен режим работы московского метро на Новый год и Рождество
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    Стал известен режим работы московского метро на Новый год и Рождество

    18:35  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:36  19 Декабря 2017
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    Стал известен режим работы московского метро на Новый год и Рождество

    Москва, 19 декабря. В ночь на 1 и 7 января московский метрополитен будет работать круглосуточно, сообщил начальник общественного транспорта Виктор Козловский.

    «Как и в прошлый год, в этом году метрополитен с 31 декабря на 1 января и на Рождество будет работать круглые сутки», — заявил он в ходе пресс-конференции.

    По словам Козловского, по Кольцевой линии будут курсировать сразу три новогодних поезда. Однако он не стал рассказывать, как именно они будут украшены, заявив, что «это пока сюрприз», передает телеканал «360».

     

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #метро #новый год
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