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СКР раскрыл в Москве секту, «лечившую» людей Солнцем
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    СКР раскрыл в Москве секту, «лечившую» людей Солнцем

    17:18  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:18  19 Декабря 2017
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    СКР раскрыл в Москве секту, «лечившую» людей Солнцем

    Москва, 19 декабря. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания секты в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления СК Российской Федерации.

    Согласно предварительным данным, в 2013 году группа злоумышленников создала незаконную религиозную организацию. В ходе семинаров слушателей пытались убедить отказаться от традиционных форм лечения, заменяя их «произношением надуманных формул, длительным рассматриванием солнца, принятием специальных чаев» и чтением спецлитературы.

    «Также проверяются обстоятельства смерти несовершеннолетней, которая в период с марта 2013 по январь 2014 года посещала данную организацию», — указано в заявлении ведомства.

    Ранее стало известно о том, что Верховный суд России предложил лишать прав родителей, которые вовлекают своих детей в деятельность религиозных сект.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #рф #секта
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