СКР раскрыл в Москве секту, «лечившую» людей Солнцем

Москва, 19 декабря. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания секты в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления СК Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, в 2013 году группа злоумышленников создала незаконную религиозную организацию. В ходе семинаров слушателей пытались убедить отказаться от традиционных форм лечения, заменяя их «произношением надуманных формул, длительным рассматриванием солнца, принятием специальных чаев» и чтением спецлитературы.

«Также проверяются обстоятельства смерти несовершеннолетней, которая в период с марта 2013 по январь 2014 года посещала данную организацию», — указано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно о том, что Верховный суд России предложил лишать прав родителей, которые вовлекают своих детей в деятельность религиозных сект.