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Двое мужчин порезали ножом жительницу Подмосковья
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    Двое мужчин порезали ножом жительницу Подмосковья

    17:21  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:21  19 Декабря 2017
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    Двое мужчин порезали ножом жительницу Подмосковья

    Москва, 19 декабря. В подмосковных Химках произошло нападению на местную жительницу. Пресс-служба Росгвардии по Московской области, она получила ножевое ранение.

    Как рассказали в ведомства, в одной из квартир по улице 9 Мая двое злоумышленников ранили женщину. По горячим следам правоохранители задержали преступников, которыми оказались ранее не судимые 50-летние местные жители. В настоящее время они находятся в отделении полиции, против них возбуждено уголовное дело.

    Самой же пострадавшей была оказана вся необходимая помощь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее сообщалось, что житель Ухты зарезал отца во время разговора на повышенных тонах.

    Автор: Тимур Румянцев
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