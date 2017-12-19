Двое мужчин порезали ножом жительницу Подмосковья

Москва, 19 декабря. В подмосковных Химках произошло нападению на местную жительницу. Пресс-служба Росгвардии по Московской области, она получила ножевое ранение.

Как рассказали в ведомства, в одной из квартир по улице 9 Мая двое злоумышленников ранили женщину. По горячим следам правоохранители задержали преступников, которыми оказались ранее не судимые 50-летние местные жители. В настоящее время они находятся в отделении полиции, против них возбуждено уголовное дело.

Самой же пострадавшей была оказана вся необходимая помощь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что житель Ухты зарезал отца во время разговора на повышенных тонах.