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Политика
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МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице во вторник в Москве
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    МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице во вторник в Москве

    14:05  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  19 Декабря 2017
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    МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице во вторник в Москве

    Москва, 19 декабря. Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми в Москве мокрым снегом и гололедицей.

    Как рассказали в ведомстве, во вторник в столице и области будет идти мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, возникновение на дорогах заторов и аварийных ситуаций, повреждение линий электропередач, падение деревьев. Также спасатели предупреждают о гололедице.

    Столичное управление МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

    Водителям необходимо значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения, а также избегать внезапных маневров.

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    Автор: Юлия Кошкина
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    #погода #москва
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