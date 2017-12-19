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Более 150 тысяч москвичей проведут новогодние каникулы за границей
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    Более 150 тысяч москвичей проведут новогодние каникулы за границей

    13:41  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  19 Декабря 2017
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    Более 150 тысяч москвичей проведут новогодние каникулы за границей

    Москва, 19 декабря. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что за рубеж в дни новогодних каникул только из Москвы отправятся около 150 тысяч россиян.

    Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, экспертам впервые удалось подсчитать этот показатель. 

    «Это примерно 150 тысяч пассажиров чартерных рейсов, отправляющихся на те направления, куда организуется чартерная перевозка», — пояснила Ломидзе.

    Топ-менеджер АТОР также выразила надежду, что в ближайшем будущем получится подсчитать данный показатель и для других городов-миллионников.

    Ранее «URA.RU» сообщало, при какой погоде москвичи будут отмечать Новый год.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #туризм #статистика
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