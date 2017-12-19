Труп полгода пролежал под забором больницы в Подмосковье

Москва, 19 декабря. Труп полгода пролежал под забором Центральной районной больницы в подмосковном Раменском, сообщили в главном управлении МВД РФ по Московской области.

«Тело обнаружено возле дома №14 по улице Махова», — сообщили источники в правоохранительных органах Подмосковья.

По мнению экспертов, труп пролежал под забором Центральной районной больницы в Раменском около полугода. На данный момент удалось только определить пол погибшего — мужской.

На данный момент проводится проверка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы пыталась несколькими способами расправиться со своим отцом из-за личной неприязни, пишет Ura.Ru.