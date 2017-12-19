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Труп полгода пролежал под забором больницы в Подмосковье
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    Труп полгода пролежал под забором больницы в Подмосковье

    12:06  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  19 Декабря 2017
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    Труп полгода пролежал под забором больницы в Подмосковье

    Москва, 19 декабря. Труп полгода пролежал под забором Центральной районной больницы в подмосковном Раменском, сообщили в главном управлении МВД РФ по Московской области.

    «Тело обнаружено возле дома №14 по улице Махова», — сообщили источники в правоохранительных органах Подмосковья.

    По мнению экспертов, труп пролежал под забором Центральной районной больницы в Раменском около полугода. На данный момент удалось только определить пол погибшего — мужской.

    На данный момент проводится проверка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Труп полгода пролежал под забором больницы в Подмосковье

    Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы пыталась несколькими способами расправиться со своим отцом из-за личной неприязни, пишет Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #больница #подмосковье #труп #раменское
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