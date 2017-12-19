Сильный пожар произошел в пансионате для престарелых в Новой Москве

Москва, 19 декабря. В пансионате для ветеранов войны в деревне Картмазово в новой Москве произошел пожар, в результате из трехэтажного здания были эвакуированы пациенты и персонал.

Как стало известно, возгорание случилось на цокольном этаже здания на площади 10 кв. метров.

По словам дежурного МЧС по Москве Алексея Завьялова, оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали огонь. В результате пожара были эвакуированы 30 человек, а также еще семерых спасли с верхнего этажа. Ни один человек не пострадал.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, несколько дней назад житель Кемеровской области погиб при пожаре в частном доме.