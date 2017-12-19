Банду серийных грабителей задержали в Подмосковье

Москва, 19 декабря. В городе Наро-Фоминск в Московской области задержали банду грабителей, вынесших из домов местных жителей деньги и украшения на сумму 1,2 миллиона рублей.

Правоохранительные органы установили, что грабители похищали деньги и ювелирные украшения у жильцов частных домов, на территорию которых они проникали незаконно. При этом к хозяевам злоумышленники применяли насилие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Полицейским удалось задержать четырех членов банды в возрасте от 31 до 41 года. У них были изъяты часть украденных золотых украшений, мобильные телефоны и радиостанции, которыми злоумышленники пользовались во время преступлений.

Остальные участники грабежей в настоящее время устанавливаются. Возбуждено дело о грабеже, задержанных могут лишить свободы на срок до 12 лет.