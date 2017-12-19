Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Происшествия
Банду серийных грабителей задержали в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Банду серийных грабителей задержали в Подмосковье

    11:18  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  19 Декабря 2017
    166

    Банду серийных грабителей задержали в Подмосковье

    Москва, 19 декабря. В городе Наро-Фоминск в Московской области задержали банду грабителей, вынесших из домов местных жителей деньги и украшения на сумму 1,2 миллиона рублей.

    Правоохранительные органы установили, что грабители похищали деньги и ювелирные украшения у жильцов частных домов, на территорию которых они проникали незаконно. При этом к хозяевам злоумышленники применяли насилие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

    Полицейским удалось задержать четырех членов банды в возрасте от 31 до 41 года. У них были изъяты часть украденных золотых украшений, мобильные телефоны и радиостанции, которыми злоумышленники пользовались во время преступлений.

    Остальные участники грабежей в настоящее время устанавливаются. Возбуждено дело о грабеже, задержанных могут лишить свободы на срок до 12 лет.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #ограбление #наро-фоминск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть