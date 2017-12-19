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Общество
Собянин сделает бесплатной парковку в Москве на новогодние праздники
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    Собянин сделает бесплатной парковку в Москве на новогодние праздники

    11:19  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:20  19 Декабря 2017
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    Собянин сделает бесплатной парковку в Москве на новогодние праздники

    Москва, 19 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин пообещал бесплатную парковку для москвичей в период с 31 декабря по 8 января.

    «Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, входящую в зону парковочного пространства города», — написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

    Как отмечает РИАМО, 30 декабря парковка в Москве будет оставаться платной, как и принято по субботам.

    Собянин сделает бесплатной парковку в Москве на новогодние праздники

    Кроме того, на новогодние праздники в городе будут усилены меры безопасности в общественном транспорте. Так, сотрудники правоохранительных органов будут проводить досмотр пассажиров, багажа и подвижного состава, отмечает «Вечерняя Москва».

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #собянин #парковка #новый год
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