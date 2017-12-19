План строительства МЦД одобрили власти Москвы и Подмосковья

Москва, 19 декабря. Железнодорожное движение по двум первым направлениям Московских центральных диаметров (МЦД), которые соединят радиальные железнодорожные направления пригородного сообщения города, откроют во второй половине 2019 года. Об этом заявили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья Андрея Ворогбьева в социальной сети Instagram.

Отмечается, что уже выбраны два маршрута, которые, по предварительным данным, откроют во втором квартале 2019 года, передает телеканал «360».

Воробьев совместно с министром транспорта России Максимом Соколовым, мэром столицы Сергеем Собяниным и руководителем РЖД Олегом Белозеровым подписали план-график выполнения проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап», следует из текста сообщения.

Отмечается, что направление МЦД Одинцово — Лобня будет иметь 11 пересадок на железнодорожной станции и станции метрополитена. Планируется, что пассажиропоток в год составит порядка 43 млн человек, сообщает РИАМО.

«Второй маршрут Нахабино — Подольск перевезет чуть меньше 50 миллионов человек», — сообщает пресс-служба.

Согласно предварительному плану, поезда первых двух направлений будут ходить с интервалом в шесть минут.