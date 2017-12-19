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Общество
Метро в Москве перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой
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    Метро в Москве перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

    8:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:55  19 Декабря 2017
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    Метро в Москве перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

    Москва, 19 декабря. Московский метрополитен переведен на работу в усиленном режиме.

    Как говорится в официальном сообщении подземки в Twitter, Московский метрополитен будет переведен на усиленный режим работы в связи с ожидающейся плохой погодой.

    Как рассказали в МЧС, негативные погодные явления возможны в Москве до 11.00 вторника.

    При этом в пресс-службе метро добавили, что движение по всем линиям осуществляется штатно.

    Ранее сообщалось, что пассажир погиб, попав под поезд в метро Москвы. На станции «Славянский бульвар» один из пассажиров попал под поезд. В результате инцидента мужчина скончался. На место трагедии прибыли врачи, полицейские и сотрудники экстренных служб.

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #москва #метро
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