Метро в Москве перешло на усиленный режим работы в связи с непогодой

Москва, 19 декабря. Московский метрополитен переведен на работу в усиленном режиме.

Как говорится в официальном сообщении подземки в Twitter, Московский метрополитен будет переведен на усиленный режим работы в связи с ожидающейся плохой погодой.

Как рассказали в МЧС, негативные погодные явления возможны в Москве до 11.00 вторника.

При этом в пресс-службе метро добавили, что движение по всем линиям осуществляется штатно.

Ранее сообщалось, что пассажир погиб, попав под поезд в метро Москвы. На станции «Славянский бульвар» один из пассажиров попал под поезд. В результате инцидента мужчина скончался. На место трагедии прибыли врачи, полицейские и сотрудники экстренных служб.