Более 500 рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Москва, 19 декабря. Заместитель руководителя по эксплуатации инженерных сооружений ГБУ «Гормост» Олег Мамошин сообщил, что более 500 рабочих в настоящее время ликвидируют последствия прошедшего снегопада на мостах Москвы.

«Всего по городу у нас сейчас работает более 180 единиц техники, более 550 человек дорожных рабочих, 150 бригад», — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что, по регламенту, уборка снега на мостах проводится после начала снегопада. При этом, в течение четырех часов после того, как снег перестает падать, все последствия снегопада должны быть ликвидированы.