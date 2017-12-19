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Более 500 рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве
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    Более 500 рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

    1:21  19 Декабря 2017
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    Более 500 рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

    Москва, 19 декабря. Заместитель руководителя по эксплуатации инженерных сооружений ГБУ «Гормост» Олег Мамошин сообщил, что более 500 рабочих в настоящее время ликвидируют последствия прошедшего снегопада на мостах Москвы.

    «Всего по городу у нас сейчас работает более 180 единиц техники, более 550 человек дорожных рабочих, 150 бригад», — цитирует его РИА Новости.

    Он пояснил, что, по регламенту, уборка снега на мостах проводится после начала снегопада. При этом, в течение четырех часов после того, как снег перестает падать, все последствия снегопада должны быть ликвидированы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #снегопад
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