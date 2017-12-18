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Более 10 тысяч археологических находок сделано в Москве за год
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    Более 10 тысяч археологических находок сделано в Москве за год

    20:59  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:59  18 Декабря 2017
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    Более 10 тысяч археологических находок сделано в Москве за год

    Москва, 18 декабря. Более 10 тысяч археологических находок сделали специалисты в Москве в уходящем году, сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

    Емельянов обратил внимание, что много находок археологи сделали в 2017 году в рамках программы «Моя улица».

    «В 2017 году было сделано почти 10 тысяч находок, — обратил он внимание, — половина из которых выполнена благодаря комплексному благоустройству улиц города».

    Он подчеркнул, что участие в работах принимали около 200 человек, передает РИАМО.

    Столичная программа «Моя улица» представляет собой проект благоустройства в современной истории города. Путем реализации проекта проводится работа по созданию комфортной городской среды.

    Более 10 тысяч археологических находок сделано в Москве за год

    В начале декабря археологи раскопали в Крыму могильник, в котором обнаружили 70 обезглавленных тел. Погибших, вероятно, казнили в X-XIII веках.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #раскопки #археологи #моя улица #находки
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