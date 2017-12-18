Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Происшествия
Три машины сгорели на парковке в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Три машины сгорели на парковке в Подмосковье

    20:28  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:28  18 Декабря 2017
    250

    Три машины сгорели на парковке в Подмосковье

    Москва, 18 декабря. В понедельник в Московской области сгорели сразу три автомобиля. Об этом рассказали очевидцы событий.

    Инцидент произошел в Долгопрудном. Согласно предварительной информации, на парковке в районе Лихачевского шоссе загорелись три автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные и полицейские.

    «Полыхало очень сильно. Сначала загорелась одна машина, потом огонь перекинулся на другие две. Пожарные прибыли примерно через 20 минут», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на местных жителей.

    Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в парке имени Величко в подмосковных Химках сгорела новогодняя елка.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #москва
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть