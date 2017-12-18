Три машины сгорели на парковке в Подмосковье

Москва, 18 декабря. В понедельник в Московской области сгорели сразу три автомобиля. Об этом рассказали очевидцы событий.

Инцидент произошел в Долгопрудном. Согласно предварительной информации, на парковке в районе Лихачевского шоссе загорелись три автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные и полицейские.

«Полыхало очень сильно. Сначала загорелась одна машина, потом огонь перекинулся на другие две. Пожарные прибыли примерно через 20 минут», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на местных жителей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в парке имени Величко в подмосковных Химках сгорела новогодняя елка.