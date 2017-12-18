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Московский суд отправил Элвиса Пресли в тюрьму на год за мошенничество
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    Московский суд отправил Элвиса Пресли в тюрьму на год за мошенничество

    20:24  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:24  18 Декабря 2017
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    Московский суд отправил Элвиса Пресли в тюрьму на год за мошенничество

    Москва, 16 декабря. Гагаринский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве 29-летнего гражданина Ганы Элвиса Пресли — тезку знаменитого музыканта.

    Как удалось установить, Пресли получил порядка 463 тысячи рублей, которые перевели ему соотечественники. Они, как и он, являются студентами медицинском факультете одного из столичных вузов.

    Тезка легендарного исполнителя заявил, что после перевода оплатит обучение за всех, однако на самом деле внес деньги только за себя. Обман вскрылся. Против иностранного студента завели уголовное дело.

    Московский суд отправил Элвиса Пресли в тюрьму на год за мошенничество

    В понедельник, 16 декабря, Гагаринский районный суд Москвы признал Пресли виновным в мошенничестве. Молодого человека приговорили к году тюрьмы, передает «Аргументы и факты».

    Автор: Катерина Тимошенская
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