Подросток погиб, выпав из электрички в Подмосковье

Москва, 18 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка на железной дороге в Подмосковье. Об этом рассказали представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 17 декабря на перегоне станций Пушкино — Софрино Ярославского направления МЖД. Согласно предварительной информации, во время движения электрички «Москва – Сергиев Посад» подросток выпал из вагона.

«Уроженец Пушкинского района Московской области собственноручно открыл автоматические двери и выпал из вагона на железнодорожное полотно. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — указано в заявлении.

Как передает издание РИАМО, организована доследственная проверка.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Самарской области 14-летний подросток попал под поезд.