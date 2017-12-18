Подросток погиб, выпав из электрички в Подмосковье
Москва, 18 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка на железной дороге в Подмосковье. Об этом рассказали представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел 17 декабря на перегоне станций Пушкино — Софрино Ярославского направления МЖД. Согласно предварительной информации, во время движения электрички «Москва – Сергиев Посад» подросток выпал из вагона.
«Уроженец Пушкинского района Московской области собственноручно открыл автоматические двери и выпал из вагона на железнодорожное полотно. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — указано в заявлении.
Как передает издание РИАМО, организована доследственная проверка.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Самарской области 14-летний подросток попал под поезд.