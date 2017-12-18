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Подросток погиб, выпав из электрички в Подмосковье
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    Подросток погиб, выпав из электрички в Подмосковье

    19:41  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:41  18 Декабря 2017
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    Подросток погиб, выпав из электрички в Подмосковье

    Москва, 18 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка на железной дороге в Подмосковье. Об этом рассказали представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    Инцидент произошел 17 декабря на перегоне станций Пушкино — Софрино Ярославского направления МЖД. Согласно предварительной информации, во время движения электрички «Москва – Сергиев Посад» подросток выпал из вагона.

    «Уроженец Пушкинского района Московской области собственноручно открыл автоматические двери и выпал из вагона на железнодорожное полотно. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — указано в заявлении.

    Как передает издание РИАМО, организована доследственная проверка.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Самарской области 14-летний подросток попал под поезд.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #поезд
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