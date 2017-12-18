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Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Подольске
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    Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Подольске

    19:31  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:31  18 Декабря 2017
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    Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Подольске

    Москва, 18 декабря. В Подольске на высокой скорости столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП два человека погибли.

    Трагедия произошла на Индустриальной улице микрорайона Климовск городского округа Подольск. Автомобиль «Волга» на полной скорости совершил лобовое столкновение с иномаркой KIA. Как отмечают очевидцы, следов торможения отечественного автомобиля не было.

    «Погибли водитель «Волги» и пожилая женщина в автомобиле KIA, сидевшая за водителем, — цитирует источники интернет-издание «Подмосковье сегодня». — В KIA также ехал маленький ребенок, он получил ушибы. Водитель – пожилой мужчина – в глубоком шоке».

    Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Подольске

    В главном управлении МВД РФ по Московской области подтвердили информацию о двух жертвах в этой аварии. Источники в правоохранительных органа также уточнили, что пострадал пятилетний мальчик.

    Автор: Катерина Тимошенская
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