Московский каршеринг получил 100 автомобилей LADA Granta

????Наши ребята делятся рабочими моментами. Пока вы спите, мы делаем свою работу???? ???? #caruselclub #нашкаршеринг #каршеринг #lada #granta

A post shared by ????Карусель - Наш Каршеринг!???? (@carusel.club) on Dec 1, 2017 at 8:51am PST