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Московский каршеринг получил 100 автомобилей LADA Granta
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    Московский каршеринг получил 100 автомобилей LADA Granta

    19:20  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  18 Декабря 2017
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    Московский каршеринг получил 100 автомобилей LADA Granta

    Москва, 18 декабря. В московский парк каршеринга «Карусель» поступили 100 автомобилей LADA Granta. Об этом рассказали в понедельник представители компании «АвтоВАЗ».

    «Автомобили оснащены автоматической коробкой передач, кондиционером, аудиосистемой, подогревом сидений, двумя подушками безопасности, зарядными устройствами для смартфона», — указано в заявлении компании.

    Непосредственно пресс-служба «Карусели» еще в конце ноября сообщила о том, что 100 новых автомобилей уже получили номера.

    «Наши ребята делятся рабочими моментами. Пока вы спите, мы делаем свою работу», — отметили в компании.

    Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Яндекс» планирует в 2018 году запустить свой сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв». Пользователи смогут заказать такие автомобили, как Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #лада
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