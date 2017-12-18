Московский каршеринг получил 100 автомобилей LADA Granta

Москва, 18 декабря. В московский парк каршеринга «Карусель» поступили 100 автомобилей LADA Granta. Об этом рассказали в понедельник представители компании «АвтоВАЗ».

«Автомобили оснащены автоматической коробкой передач, кондиционером, аудиосистемой, подогревом сидений, двумя подушками безопасности, зарядными устройствами для смартфона», — указано в заявлении компании.

Непосредственно пресс-служба «Карусели» еще в конце ноября сообщила о том, что 100 новых автомобилей уже получили номера.

«Наши ребята делятся рабочими моментами. Пока вы спите, мы делаем свою работу», — отметили в компании.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Яндекс» планирует в 2018 году запустить свой сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв». Пользователи смогут заказать такие автомобили, как Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.