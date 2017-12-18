Двое мужчин попали в больницу после драки в Подмосковье

Москва, 18 декабря. Два человека тяжело пострадали в результате драки в подмосковном Подольске.

Рукопашную мужчины устроили в Пахринском проезде накануне вечером. Информацию о происшествии изданию РИАМО подтвердили представители регионального главка МВД РФ.

При этом в ведомстве не предоставили информации об участниках конфликта и характере полученных ими травм.

Как уточняют «Дни.ру», в больницу попали двое мужчин 1969 и 1971 года рождения.

Все обстоятельства уточняются.

