Двое мужчин попали в больницу после драки в Подмосковье
Москва, 18 декабря. Два человека тяжело пострадали в результате драки в подмосковном Подольске.
Рукопашную мужчины устроили в Пахринском проезде накануне вечером. Информацию о происшествии изданию РИАМО подтвердили представители регионального главка МВД РФ.
При этом в ведомстве не предоставили информации об участниках конфликта и характере полученных ими травм.
Как уточняют «Дни.ру», в больницу попали двое мужчин 1969 и 1971 года рождения.
Все обстоятельства уточняются.