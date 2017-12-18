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Двое мужчин попали в больницу после драки в Подмосковье
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    Двое мужчин попали в больницу после драки в Подмосковье

    15:47  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:48  18 Декабря 2017
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    Двое мужчин попали в больницу после драки в Подмосковье

    Москва, 18 декабря. Два человека тяжело пострадали в результате драки в подмосковном Подольске. 

    Рукопашную мужчины устроили в Пахринском проезде накануне вечером. Информацию о происшествии изданию РИАМО подтвердили представители регионального главка МВД РФ. 

    При этом в ведомстве не предоставили информации об участниках конфликта и характере полученных ими травм.

    Как уточняют «Дни.ру»,  в больницу попали двое мужчин 1969 и 1971 года рождения.
    Все обстоятельства уточняются. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #драка #подольск
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