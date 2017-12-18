Синоптики рассказали, когда в Москву придут зимние холода

Москва, 18 декабря. Синоптики обещают морозную и снежную погоду в российской столице на Новый год. Однако холода обещают быть мягкими.

«В новогоднюю ночь ожидается от минус 1 до минус 6 градусов», — цитирует «Вечерняя Москва» метеоролога Леонида Старкова.

По его словам, уже на этой неделе в Москву вернутся холода после плюсовой температуры, зафиксированной в эти выходные. Ожидается, что в самом городе и области будет настоящий «зимний мороз».

Как отмечает «Ридус» со ссылкой на Гидрометцентр, температура в середине декабря в Москве соответствует середине апреля. К вечеру понедельника столбик термометра долен упасть до одного градуса ниже нуля.