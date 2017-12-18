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Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву придут зимние холода
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    Синоптики рассказали, когда в Москву придут зимние холода

    11:43  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:43  18 Декабря 2017
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    погода

    Москва, 18 декабря. Синоптики обещают морозную и снежную погоду в российской столице на Новый год. Однако холода обещают быть мягкими.

    «В новогоднюю ночь ожидается от минус 1 до минус 6 градусов», — цитирует «Вечерняя Москва» метеоролога Леонида Старкова.

    По его словам, уже на этой неделе в Москву вернутся холода после плюсовой температуры, зафиксированной в эти выходные. Ожидается, что в самом городе и области будет настоящий «зимний мороз».

    Как отмечает «Ридус» со ссылкой на Гидрометцентр, температура в середине декабря в Москве соответствует середине апреля. К вечеру понедельника столбик термометра долен упасть до одного градуса ниже нуля.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #синоптики
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