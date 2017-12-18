Эксперт назвал вероятный источник неприятного запаха в Москве

Москва, 18 декабря. Генеральный директор фонда «Экология для всех» прокомментировал ситуацию с неприятным запахом в российской столице, от которого в течение недели страдают москвичи.

Он отметил, что высококвалифицированный специалист смог бы найти источник этого запаха за 40 минут.

По его словам, необходимо провести анализ. На сегодняшний день предприятий, способных каким-то образом влиять на состав воздуха, в столице не так много.

«По каждому объекту известно, что он производит и что сжигает. Кроме того, есть Мосэкомониторинг, у которого 38 станций контроля по всем районам Москвы, где наибольшая концентрация, там и ищите. Но все молчали, как в рот воды набрали», — передает слова эксперта «Свободная пресса».

Он подчеркнул, что неприятный запах может исходить не только с полигона «Кучино», но и с Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотня.

Напомним, ранее глава министерства экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявил, что полигон «Кучино», расположенный в Балашихе, не мог являться источником неприятного запаха.