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Общество
Эксперт назвал вероятный источник неприятного запаха в Москве
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    Эксперт назвал вероятный источник неприятного запаха в Москве

    8:42  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:43  18 Декабря 2017
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    Эксперт назвал вероятный источник неприятного запаха в Москве

    Москва, 18 декабря. Генеральный директор фонда «Экология для всех» прокомментировал ситуацию с неприятным запахом в российской столице, от которого в течение недели страдают москвичи.

    Он отметил, что высококвалифицированный специалист смог бы найти источник этого запаха за 40 минут.

    По его словам, необходимо провести анализ. На сегодняшний день предприятий, способных каким-то образом влиять на состав воздуха, в столице не так много.

    «По каждому объекту известно, что он производит и что сжигает. Кроме того, есть Мосэкомониторинг, у которого 38 станций контроля по всем районам Москвы, где наибольшая концентрация, там и ищите. Но все молчали, как в рот воды набрали», — передает слова эксперта «Свободная пресса».

    Эксперт назвал вероятный источник неприятного запаха в Москве

    Он подчеркнул, что неприятный запах может исходить не только с полигона «Кучино», но и с Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотня.

    Напомним, ранее глава министерства экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявил, что полигон «Кучино», расположенный в Балашихе, не мог являться источником неприятного запаха.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #полигон #кучино #воздух #запах
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