Стало известно, при какой погоде москвичи будут отмечать Новый год

Москва, 18 декабря. Синоптики составили предварительный прогноз погоды на Новогоднюю ночь в столице России.

Итак, если все пойдет по плану метеорологов, то новый 2018 год москвичи и гости столицы встретят вполне по-зимнему: выпадет определенное количество снега, а в главную ночь года слегка подморозит.

При этом, как уточняют «Известия», в ближайшие дни не стоит ждать гололедицы после прошедшей оттепели и дождей. На днях должен пойти снег, который прикроет лед, а также добавит новогоднего настроения.