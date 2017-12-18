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МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Общество
Стало известно, при какой погоде москвичи будут отмечать Новый год
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    Стало известно, при какой погоде москвичи будут отмечать Новый год

    8:20  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:21  18 Декабря 2017
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    Стало известно, при какой погоде москвичи будут отмечать Новый год

    Москва, 18 декабря. Синоптики составили предварительный прогноз погоды на Новогоднюю ночь в столице России.

    Итак, если все пойдет по плану метеорологов, то новый 2018 год москвичи и гости столицы встретят вполне по-зимнему: выпадет определенное количество снега, а в главную ночь года слегка подморозит.

    Стало известно, при какой погоде москвичи будут отмечать Новый год

    При этом, как уточняют «Известия», в ближайшие дни не стоит ждать гололедицы после прошедшей оттепели и дождей. На днях должен пойти снег, который прикроет лед, а также добавит новогоднего настроения.

    Автор: Константин Терехов
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    #погода #москва #новый год
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