Синоптики предупредили москвичей о гололеде и налипании мокрого снега
Москва, 18 декабря. Гидрометцентр предупредил жителей и гостей Москвы о гололеде и осадках в виде мокрого снега в столичном регионе в понедельник, 18 декабря. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Ночью возможны небольшие осадки, днем снег, мокрый снег, налипание мокрого снега», — следует из сообщения.
Также отмечается, что температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться от минус одного градуса мороза до одного градуса тепла.
По данным синоптиков, аналогичная погода ожидает москвичей во вторник, 19 декабря.
Ранее стало известно, что температура в российской столице побила исторический рекорд в ночь на 17 декабря.
Как сообщало агентство «URA.RU», на Южном Урале из-за мороза отменили уроки в школах.