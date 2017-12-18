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Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололеде и налипании мокрого снега
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    Синоптики предупредили москвичей о гололеде и налипании мокрого снега

    8:15  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:15  18 Декабря 2017
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    Синоптики предупредили москвичей о гололеде и налипании мокрого снега

    Москва, 18 декабря. Гидрометцентр предупредил жителей и гостей Москвы о гололеде и осадках в виде мокрого снега в столичном регионе в понедельник, 18 декабря. Об этом говорится на сайте ведомства.

    «Ночью возможны небольшие осадки, днем снег, мокрый снег, налипание мокрого снега», — следует из сообщения.

    Также отмечается, что температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться от минус одного градуса мороза до одного градуса тепла.

    По данным синоптиков, аналогичная погода ожидает москвичей во вторник, 19 декабря.

    Синоптики предупредили москвичей о гололеде и налипании мокрого снега

    Ранее стало известно, что температура в российской столице побила исторический рекорд в ночь на 17 декабря. 

    Как сообщало агентство «URA.RU», на Южном Урале из-за мороза отменили уроки в школах. 

    Автор: Дана Балан
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    #погода #москва #снег #синоптики
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