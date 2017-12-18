Открытие первого официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 прошло в Москве

Москва, 18 декабря. Открытие первого официального магазина с атрибутикой чемпионата мира по футболу 2018 года прошло в российской столице. К началу мундиаля такие магазины появятся во всех 11 городах России, которые примут матчи турнира.

Отмечается, что абсолютно вся сувенирная продукция, презенты и атрибутика для официальных магазинов чемпионата была сделана отечественными фирмами.

По словам начальника департамента по управлению брендом и лицензированию Международной федерации футбола (ФИФА) Аны Бриту, вся продукция была произведена российским лицензиатом, пишут «Известия».

«Всего в производстве атрибутики для ЧМ-2018 было задействовано около 50 российских компаний. Мы довольны проделанной работой и качеством продукции», — отметила она.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Полуфинал турнира состоится в Санкт-Петербурге, финал — в Москве.