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Открытие первого официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 прошло в Москве
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    Открытие первого официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 прошло в Москве

    7:03  18 Декабря 2017  /обновлено: 7:03  18 Декабря 2017
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    Открытие первого официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 прошло в Москве

    Москва, 18 декабря. Открытие первого официального магазина с атрибутикой чемпионата мира по футболу 2018 года прошло в российской столице. К началу мундиаля такие магазины появятся во всех 11 городах России, которые примут матчи турнира.

    Отмечается, что абсолютно вся сувенирная продукция, презенты и атрибутика для официальных магазинов чемпионата была сделана отечественными фирмами.

    По словам начальника департамента по управлению брендом и лицензированию Международной федерации футбола (ФИФА) Аны Бриту, вся продукция была произведена российским лицензиатом, пишут «Известия»

    «Всего в производстве атрибутики для ЧМ-2018 было задействовано около 50 российских компаний. Мы довольны проделанной работой и качеством продукции», — отметила она. 

    Открытие первого официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 прошло в Москве

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Полуфинал турнира состоится в Санкт-Петербурге, финал — в Москве. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #чм-2018 #атрибутика
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