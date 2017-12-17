МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Москва, 17 декабря. МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды по SMS. Об этом сообщает Газета.ru.

«На основании предупреждения ФГБУ Центральное УГМС, с 16 по 18 декабря в Москве ожидается мокрый снег, дождь, ветер до 18 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в распространенном ведомством сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что надвигающийся с Балканского полуострова циклон принесет в Москву обильные осадки и аномальное потепление. Синоптики ожидают, что за выходные в столице выпадет до половины месячной нормы осадков.