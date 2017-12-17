Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

    6:16  17 Декабря 2017  /обновлено: 6:16  17 Декабря 2017
    122

    МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

    Москва, 17 декабря. МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды по SMS. Об этом сообщает Газета.ru.

    «На основании предупреждения ФГБУ Центральное УГМС, с 16 по 18 декабря в Москве ожидается мокрый снег, дождь, ветер до 18 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в распространенном ведомством сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось, что надвигающийся с Балканского полуострова циклон принесет в Москву обильные осадки и аномальное потепление. Синоптики ожидают, что за выходные в столице выпадет до половины месячной нормы осадков.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #снег #ветер #осадки #гололед
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть