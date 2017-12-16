МЧС оценило опасность превышенной концентрации сероводорода на свалке в Балашихе

Москва, 16 декабря. За последние сутки предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе в районе мусорного полигона «Кучино» в Балашихе превысила норму в 3,4 раза, однако угрозы для населения это не представляет, сообщает МЧС РФ.

«Указанные концентрации не формируют токсикологического воздействия на организм человека и не представляют угрозы для здоровья населения», — уточнили в ведомстве РИА Новости.

В МЧС также отметили, что к шести часам утра 16 декабря превышений ПДК зафиксировано не было.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты Росгидромета и Росприроднадзора предположили, что источником неприятного запаха, на который стали массово жаловаться москвичи, может быть полигон «Кучино».