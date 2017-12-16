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МЧС оценило опасность превышенной концентрации сероводорода на свалке в Балашихе
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    МЧС оценило опасность превышенной концентрации сероводорода на свалке в Балашихе

    10:15  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:16  16 Декабря 2017
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    МЧС оценило опасность превышенной концентрации сероводорода на свалке в Балашихе

    Москва, 16 декабря. За последние сутки предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе в районе мусорного полигона «Кучино» в Балашихе превысила норму в 3,4 раза, однако угрозы для населения это не представляет, сообщает МЧС РФ.

    «Указанные концентрации не формируют токсикологического воздействия на организм человека и не представляют угрозы для здоровья населения», — уточнили в ведомстве РИА Новости.

    В МЧС также отметили, что к шести часам утра 16 декабря превышений ПДК зафиксировано не было.

    Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты Росгидромета и Росприроднадзора предположили, что источником неприятного запаха, на который стали массово жаловаться москвичи, может быть полигон «Кучино».

    Автор: Алексей Громов
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    #мчс #балашиха #кучино
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