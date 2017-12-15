Власти Москвы усилили меры безопасности на транспорте в преддверии праздников

Москва, 15 декабря. В общественном транспорте Москвы в преддверии новогодних праздников вводятся повышенные меры безопасности. Об этом заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы на всем транспорте усилены меры безопасности. Мы хотим, чтобы предпраздничные и праздничные дни в Москве прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными, поэтому просим с пониманием отнестись к этим усиленным мерам безопасности», — сказал Ликсутов в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев будет увеличена частота проверок на предмет оставленных вещей и подозрительных предметов. На станциях метро будет организовано дежурство кинологов со служебными собаками. Кроме того, в поездах и на платформах будут обеспечивать безопасность дополнительные наряды полиции.