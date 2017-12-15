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Происшествия
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Общество
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололедице на выходных
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    МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололедице на выходных

    19:28  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:28  15 Декабря 2017
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    МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололедице на выходных

    Москва, 15 декабря. МЧС России предупреждает: в период с 16 по 18 декабря в Московском регионе пройдет снегопад. Ожидается также гололедица, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

    Во второй половине дня 17 декабря будет столбик термометра упадет ниже нуля. Кроме того, пройдут осадки в виде снега, передает RT.

    В понедельник, 18 декабря, в Москве и Подмосковье снова пройдет снег, в отдельных регионах ветер усилится до 15 метров в секунду.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #мчс
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