МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололедице на выходных

Москва, 15 декабря. МЧС России предупреждает: в период с 16 по 18 декабря в Московском регионе пройдет снегопад. Ожидается также гололедица, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Во второй половине дня 17 декабря будет столбик термометра упадет ниже нуля. Кроме того, пройдут осадки в виде снега, передает RT.

В понедельник, 18 декабря, в Москве и Подмосковье снова пройдет снег, в отдельных регионах ветер усилится до 15 метров в секунду.