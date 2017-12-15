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Новогодние елочные базары открылись в Подмосковье
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    Новогодние елочные базары открылись в Подмосковье

    16:46  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  15 Декабря 2017
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    Новогодние елочные базары открылись в Подмосковье

    Москва, 15 декабря. Более 400 новогодних елочных базаров открылись в Московской области, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

    По данным подмосковных властей, всего в регионе будут работать 420 торговых точек, где можно будет купить ель.

    «Больше ста из них будут работать как новогодние ярмарки, — цитирует Посаженникова интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Елочные базары откроются в каждом муниципалитете».

    Новогодние елочные базары открылись в Подмосковье

    Министр обратил внимание, что больше всего елочных базаров будет в Щелковском районе.

    «Там начнут работу сразу 46 торговых точек», — констатировал он.

    Известно, что жители Подмосковья смогут купить отечественные деревья из Серпуховского района и Каширы, а так импортные — из Дании, Голландии, Канады и Эквадора. Средняя цена за ель составит 400 рублей, а за сосну — 250 рублей. Стоимость зарубежного дерева составит около 1400 рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #новый год #елки #базары
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