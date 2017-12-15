Новогодние елочные базары открылись в Подмосковье

Москва, 15 декабря. Более 400 новогодних елочных базаров открылись в Московской области, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По данным подмосковных властей, всего в регионе будут работать 420 торговых точек, где можно будет купить ель.

«Больше ста из них будут работать как новогодние ярмарки, — цитирует Посаженникова интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Елочные базары откроются в каждом муниципалитете».

Министр обратил внимание, что больше всего елочных базаров будет в Щелковском районе.

«Там начнут работу сразу 46 торговых точек», — констатировал он.

Известно, что жители Подмосковья смогут купить отечественные деревья из Серпуховского района и Каширы, а так импортные — из Дании, Голландии, Канады и Эквадора. Средняя цена за ель составит 400 рублей, а за сосну — 250 рублей. Стоимость зарубежного дерева составит около 1400 рублей.