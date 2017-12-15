Приемные родители пойдут под суд за убийство шестилетней девочки в Подмосковье

Москва, 15 декабря. Приемные родители предстанут перед судом за убийство шестилетней девочки и сожжение ее тела в Подмосковье, сообщили в пресс-службу областной прокуратуры.

Трагедия произошла в 2016 году. Семья удочерила девочку в 2010 году, однако жизнь ребенка только ухудшилась — приемные отец и мать избивали ее.

В апреле прошлого года отец, находясь в алкогольном опьянении, задушил ребенка за съеденный кусок мяса. Девочка скончалась от механической асфиксии. Чтобы скрыть следы преступления, супруги сожгли тело девочки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пропажа малышки обнаружилась только в августе. Девочку искали полиция и добровольцы. В итоге выяснились страшные подробности этой истории.

На данный момент родители заключены под стражу. Дело против них направлено в Московский областной суд, передает «Свободная пресса».